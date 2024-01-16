Иран ударил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии в ответ на теракт

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил ракетные удары по объектам в провинции Идлиб в Сирии и столице Иракского Курдистана, Эрбиле. В результате атаки, которая произошла недалеко от американского консульства и военных баз США, по данным курдских властей, погибли четыре человека, а шестеро получили ранения. Представители КСИР заявили, что атака направлена на объекты, использовавшиеся Израилем и антииранскими группировками в разведывательных целях.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ракетная атака совершена в целях защиты суверенитета и безопасности, а также в рамках борьбы с терроризмом. Тегеран подчеркнул свою готовность использовать свое право для ликвидации угроз национальной безопасности страны. Ответом на атаку стали 24 баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана на максимальное расстояние в 1200 километров.

Реакция на атаку была особенно остра у иракских властей и курдской администрации. Погибший в результате атаки крупный бизнесмен Пешрав Дизайи был близок к курдскому руководству, включая премьера Масруру Барзани. Первоначально целью атаки было считано консульство США, но позднее выяснилось, что разрывы произошли рядом с новым строящимся зданием американской дипмиссии. Аэропорт Эрбиля был временно закрыт из-за угрозы новых иранских ударов, но позднее возобновил свою работу, сообщает "Российская газета".

В США на произошедшее отреагировали сдержанно, осудив атаку и высказавшись против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые могут подорвать стабильность Ирака. Белый дом продемонстрировал спокойную реакцию, указав, что американские граждане не пострадали. Весьма сбалансированная позиция Вашингтона свидетельствует о нежелании эскалации напряженности с Тегераном, несмотря на сенсационные заголовки в прессе. Подобные события напоминают прошлые случаи, когда после убийства Касема Сулеймани Иран обстрелял американские базы, но без потерь среди американских солдат. Возможно, Вашингтон был предупрежден об атаке заранее.