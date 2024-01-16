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Ирак: страна не согласится с размещением дополнительных войск США
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:50

Ирак: страна не согласится с размещением дополнительных войск США

Багдад отвергает возможность размещения дополнительных военных подразделений Соединенных Штатов на иракской территории по любым причинам. Карим аль-Мухаммадауи, представитель комитета по безопасности и обороне Совета представителей Ирака, заявил, что сообщения о намерении США направить новые силы в Ирак не имеют оснований. По его словам, ни парламент, ни правительство Ирака не согласятся с таким шагом, независимо от предполагаемых причин или аргументов.

Аль-Мухаммадауи считает, что такие сообщения направлены на помешивание усилиям премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, который стремится к полному выводу американского контингента из Ирака. Депутат утверждает, что позиция премьер-министра поддерживается парламентом страны, сообщает ТАСС.

Это заявление является ответом на сообщения американских СМИ о направлении 1,5 тыс. американских военных в Сирию и Ирак дополнительно к уже присутствующим 4 тыс. солдатам. 5 января премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о том, что оправдания для присутствия сил международной коалиции в Ираке исчерпаны, и Багдад планирует предпринять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране.

Это решение последовало за убийством командира "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква при ударе американского беспилотника в столице Ирака. По данным Politico, представители власти Ирака выразили желание обсудить продление присутствия международной коалиции в стране с американскими чиновниками, несмотря на публичные заявления обратного. Ас-Судани продолжает поддерживать идею переговоров о продлении присутствия сил коалиции в Ираке.

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