Брюссель и Киев договорились о начале проверки соответствия законов Украины европейским

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли соглашения о начале оценки совместимости украинского законодательства с нормами Европейского союза. Этот шаг считается важным этапом на пути к возможным переговорам о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает офис украинского президента.

В официальном заявлении офиса Зеленского отмечается, что главы Украины и Еврокомиссии согласовали проведение скрининга украинского законодательства, что представляет собой следующий этап на пути к началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Отдельное внимание уделено вопросу разблокировки решения о предоставлении финансовой помощи со стороны ЕС Украине на сумму 50 миллиардов евро. В сообщении отмечается, что Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Ранее, ночью 15 декабря, лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать переговоры о вступлении в Евросообщество с Украиной и Молдавией, которые планируется начать в марте или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Однако лидеры ЕС не достигли соглашения по выделению Украине 50 миллиардов евро на следующие четыре года, что потребовало бы дополнительных взносов от членов ЕС в бюджет. Переговоры продолжаются, и данная тема может стать ключевой на предстоящем саммите ЕС 1 февраля.