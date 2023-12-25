Посол РФ: Запад впервые опробовал сценарий цветной революции в Сербии

Беспорядки в Сербии не представляют собой нового явления; именно в этой стране Запад впервые попробовал сценарий цветной революции с элементами гибридной войны. Вероятно, в ближайшее время власти республики раскроют информацию о зарубежных организаторах протестов.

Об этом заявил посланник Российской Федерации в Белграде, Александр Боцан-Харченко, на брифинге для российских СМИ после встреч с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем, сообщает ТАСС.