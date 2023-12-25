Беспорядки в Сербии не представляют собой нового явления; именно в этой стране Запад впервые попробовал сценарий цветной революции с элементами гибридной войны. Вероятно, в ближайшее время власти республики раскроют информацию о зарубежных организаторах протестов.
Об этом заявил посланник Российской Федерации в Белграде, Александр Боцан-Харченко, на брифинге для российских СМИ после встреч с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем, сообщает ТАСС.
"Наши беседы проходили в закрытом формате, но он высказывал то же самое и публично. Похоже, власти Сербии вскоре предоставят общественности информацию по этому вопросу".
"Мы наблюдаем развитие сценария, который для нас не нов, и он далеко не первый. Мы помним, что все эти бархатные, цветные, майданные революции и сценарии начинались именно в Сербии. Сербия стала первой страной, где был испробован комплексный сценарий с гибридными методами. Это произошло тогда, и после этого Запад использовал подобные методы для подрыва внутренней стабильности", — подчеркнул посланник.
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