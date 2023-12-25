Глава МИД Чехии: возможным принятие в ЕС решений большинством голосов

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказал мнение о возможности принятия решений в Евросоюзе большинством государств-членов вместо текущего единогласного механизма. В интервью информационному агентству CTK он подчеркнул, что Чехия против замены существующего механизма принятия решений в ЕС.

Тем не менее, Липавский отметил, что на определенные вопросы можно рассмотреть введение квалифицированного большинства при принятии решений, особенно в контексте зарубежных миссий Евросоюза, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы о начале переговоров ЕС о вступлении Украины и Молдавии, министр отказался делать прогноз относительно времени их возможного присоединения к сообществу. В то же время он высказал поддержку продолжения всесторонней поддержки Украины.