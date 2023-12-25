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Встреча посла РФ Боцан-Харченко с главой МИД Сербии Дачичем началась в Белграде
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 14:36

Встреча посла РФ Боцан-Харченко с главой МИД Сербии Дачичем началась в Белграде

Встреча между послом России Александром Боцан-Харченко и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем началась в Белграде в условиях недавних беспорядков в столице Сербии.

Ранее дипломат встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем. Посол отметил, что на встрече с лидером Сербии обсуждались текущие протесты в Белграде, а также перспективы развития российско-сербских отношений, сообщает ТАСС.

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