Встреча посла РФ Боцан-Харченко с главой МИД Сербии Дачичем началась в Белграде

Встреча между послом России Александром Боцан-Харченко и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем началась в Белграде в условиях недавних беспорядков в столице Сербии.
Ранее дипломат встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем. Посол отметил, что на встрече с лидером Сербии обсуждались текущие протесты в Белграде, а также перспективы развития российско-сербских отношений, сообщает ТАСС.
Отсутствие акций против россиян в НХЛ объяснили на Украине
Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич объяснил отсутствие проведения акций против российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Глава МИД Чехии: возможным принятие в ЕС решений большинством голосов
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказал мнение о возможности принятия решений в Евросоюзе большинством государств-членов вместо текущего единогласного механизма.
Праздник у новогодней елки провело региональное отделение партии "Единая Россия"
"Единая Россия" организовала новогодний утренник для детей в Областном театре кукол. Ребятам были представлены интермедии с участием Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика, а также был показан спектакль "По щучьему велению".
Тарифы на ЖКУ в период новогодних праздников предложили снизить в Госдуме
Член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский высказал предложение о снижении тарифов на коммунальные услуги для различных социальных категорий граждан во время новогодних праздников.