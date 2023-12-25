В Казахстане заявили о росте торговли с партнерами за семь лет на 74%

Обмен товарами между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за последние семь лет увеличился на 74%, достигнув отметки в $28 миллиардов. Об этом сообщил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев в ходе заседания правительственного часа в нижней палате парламента.

Шаккалиев подчеркнул важность участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе и отметил, что с начала текущего года было принято около 700 актов на платформе союза, направленных на обеспечение четырех свобод и устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС. За последние семь лет оборот торговли между Казахстаном и партнерами в рамках ЕАЭС увеличился на 74%, достигнув уровня $28 миллиардов к концу 2022 года. Экспорт товаров Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 90%, достигнув около $10 миллиардов в 2022 году, в сравнении с $5,1 миллиарда в 2015 году.

Министр отметил успешное преодоление 10 барьеров на территории ЕАЭС в текущем году, включая устранение неравных условий в Кыргызстане по взиманию НДС для сельхозтехники, снятие ограничений на доступ к аптекам лекарств из стран ЕАЭС в Беларуси и устранение барьеров в госзакупках для продукции станкостроения в России, сообщает ТАСС.

Шаккалиев также сообщил о планах подписания Соглашения о свободной торговле с Ираном в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета глав государств. Подобное соглашение уже подписано с Сингапуром, идущие внутригосударственные процедуры, а также ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом, Индонезией и ОАЭ.

Министр заключил, что также рассматриваются инициативы по укреплению позиции Казахстана как логистического хаба ЕАЭС и центра евразийской промышленной кооперации. В рамках интеграционных инфраструктурных проектов ведется работа по развитию восточного международного транспортного коридора Север - Юг, строительству железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал, а также строительству вторых железнодорожных путей на участке Казалы - Арысь.