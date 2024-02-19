"Тихий найм" - новый ответ на кадровый дефицит в России

Российские компании все чаще используют метод "тихого найма", предлагая новые вакансии своим текущим сотрудникам. Каждая вторая организация в России применяет этот подход, особенно крупные компании промышленного, финансового и строительного секторов.
Основная причина — трудности на внешнем рынке труда, особенно заметные в банковском, финансовом, IT, промышленном и строительном секторах. Внутренняя мобильность сотрудников, экономия времени и бюджета также играют важную роль в использовании этого метода.
Несмотря на преимущества, компании отмечают неготовность сотрудников к новым обязанностям и размывание ролей. Тем не менее, тенденция к "тихому найму" продолжает расти, особенно среди крупных компаний с развитой структурой HR-департаментов. Прогнозируется, что доля "тихого найма" будет увеличиваться, с планами увеличения "тихих" закрытий вакансий на 10-30% к концу 2024 года. Это свидетельствует о постепенном изменении подхода к управлению персоналом и поиску квалифицированных кадров в условиях дефицита на рынке труда, сообщает В Татарстане.
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