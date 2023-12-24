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В 2023 году дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:49

В 2023 году дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек

В 2023 году дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек, что оказывает тормозящее воздействие на экономический рост, по данным исследования РАН. Уровень безработицы достиг исторического минимума — 2,9%.

Научное исследование Николая Ахапкина подчеркивает, что нехватка работников в 2023 году оценивается примерно в 4,8 миллиона человек. Дефицит кадров уже оказывает влияние на рынок труда, замедляя рост экономики, особенно в отраслях, преодолевших докризисный уровень, говорится в исследовании РАН.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также подчеркивает, что дефицит кадров является главной проблемой российской экономики. По словам Минпромторга, сложности для российской промышленности создают дефицит высококвалифицированных специалистов, а Минтруд предупреждает о нехватке в системе здравоохранения, особенно с увеличением числа пожилого населения. Спрос на рабочую силу предсказуемо увеличится, особенно в обрабатывающем производстве, транспорте, здравоохранении, научно-исследовательской деятельности и IT-секторе, сообщает РБК.

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