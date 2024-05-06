В Москве подработку нашли бы легко 66% респондентов, в Санкт-Петербурге — 36%. Сочи, популярный среди молодёжи, занимает третье место. Казань и Краснодар также входят в топ-5, причём Казань предпочтительнее для возрастной группы 30-34 года, а Краснодар — для 40-44 лет.
Другие города, такие как Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород, также упоминаются как хорошие места для поиска подработки. Причины выбора включают наличие возможностей для заработка, большое количество предприятий и высокий темп жизни. Опрос проводился в апреле 2024 года среди более 3500 россиян, сообщает Газета.Ру.
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