Основные рекомендации включают опущенные плечи, прямую спину с опорой, угол сгибания в коленях около 90 градусов и избегание сутулости и наклона корпуса вперед.

Для профилактики болей в шее рекомендуется размещать рабочие предметы на уровне, видимом под углом не менее 30 градусов от глаз.

Дополнительные меры включают выполнение гимнастики для плечевого пояса каждый час, регулярные растяжки грудных мышц под наблюдением специалиста, упражнения на укрепление мышц спины и ягодичных мышц, а также занятия плаванием, особенно кролем, для развития и поддержания мышечного корсета и здоровья позвоночника, сообщает Газета.Ру.