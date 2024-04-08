Основные рекомендации включают опущенные плечи, прямую спину с опорой, угол сгибания в коленях около 90 градусов и избегание сутулости и наклона корпуса вперед.
Для профилактики болей в шее рекомендуется размещать рабочие предметы на уровне, видимом под углом не менее 30 градусов от глаз.
Дополнительные меры включают выполнение гимнастики для плечевого пояса каждый час, регулярные растяжки грудных мышц под наблюдением специалиста, упражнения на укрепление мышц спины и ягодичных мышц, а также занятия плаванием, особенно кролем, для развития и поддержания мышечного корсета и здоровья позвоночника, сообщает Газета.Ру.
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За отказ блокировать аккаунты своей сети против Маска в Бразилии начали расследование
"Социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм", - добавил ди Морай. Он также написал, что "жить в обществе, в котором находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети и позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.
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