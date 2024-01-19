Ученые сообщают о негативных последствиях удаленной работы дома

Исследование, проведенное учеными из Карлтонского университета, выявило, что удаленная работа может привести к появлению "домашней лихорадки" с симптомами, такими как раздражительность, чувство беспокойства и одиночества.

Хотя удаленная работа связана с положительными аспектами, такими как повышенная производительность и улучшение качества жизни, она также сопровождается отрицательными последствиями, включая изоляцию, снижение социального взаимодействия и физической активности. Ученые рекомендуют поддерживать социальные связи и физическую активность, чтобы избежать этих проблем в долгосрочной перспективе, сообщает Газета.Ру.