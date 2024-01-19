Ученые сообщают о негативных последствиях удаленной работы дома

Исследование, проведенное учеными из Карлтонского университета, выявило, что удаленная работа может привести к появлению "домашней лихорадки" с симптомами, такими как раздражительность, чувство беспокойства и одиночества.
Хотя удаленная работа связана с положительными аспектами, такими как повышенная производительность и улучшение качества жизни, она также сопровождается отрицательными последствиями, включая изоляцию, снижение социального взаимодействия и физической активности. Ученые рекомендуют поддерживать социальные связи и физическую активность, чтобы избежать этих проблем в долгосрочной перспективе, сообщает Газета.Ру.
В США возможно появление тысяч городов-призраков
В США возможно появление тысяч городов-призраков из-за снижения численности населения, подобного явлению, которое уже заметно в Китае. Исследование, опубликованное в Nature Cities, прогнозирует, что к 2100 году около половины из более чем 30,000 городов в стране столкнутся с уменьшением населения на 12-23%.
По итогам 2023 года Китай станет ведущим мировым экспортером автомобилей
На пресс-конференции замглавы Китайского министерства промышленности и информатизации Синь Гобинь объявил, что Китай впервые в истории станет мировым лидером по экспорту автомобилей к концу 2023 года. Согласно заявлению Синь Гобиня, автомобильная промышленность Китая является важной отраслью, и ее развитие за последние годы привлекает все больше внимания как внутри страны, так и за рубежом.
Врач Кашух выделила смертельную дозу нитритной соли для человека на уровне 71 мг на килограмм веса
Врач предупреждает о потенциальном вреде для здоровья при употреблении обычной поваренной соли с добавлением нитрита натрия.
Трихолог Курская сообщила, какое количество выпадающих волос считается нормой
Трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская, сообщила, что ежедневное выпадение волос в количестве от 50 до 150 считается нормой. Зимой это число может немного увеличиться из-за перепадов температур и ношения головных уборов.