Свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Москве в рамках реализации МаИП

Заместитель мэра Москвы по экономической политике, Владимир Ефимов, объявил о планах создания более 1,5 тыс. новых рабочих мест на фармацевтических предприятиях в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

С 2016 года московские власти предоставляют инвесторам земельные участки для реализации таких проектов, в результате чего в городе появляется современная инфраструктура и новые рабочие места.

Проекты включают строительство фармацевтических предприятий, технопарка, и предприятий по производству средств личной гигиены. Инвесторы могут получить землю в аренду по льготной ставке 1 рубль в год, сообщает РИА Новости.