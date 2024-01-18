Свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Москве в рамках реализации МаИП

Заместитель мэра Москвы по экономической политике, Владимир Ефимов, объявил о планах создания более 1,5 тыс. новых рабочих мест на фармацевтических предприятиях в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
С 2016 года московские власти предоставляют инвесторам земельные участки для реализации таких проектов, в результате чего в городе появляется современная инфраструктура и новые рабочие места.
Проекты включают строительство фармацевтических предприятий, технопарка, и предприятий по производству средств личной гигиены. Инвесторы могут получить землю в аренду по льготной ставке 1 рубль в год, сообщает РИА Новости.
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