В Ленинградской области департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу определил, что ООО "Инжиниринг.ру" нарушило нормы санитарной безопасности в лесах и правила заготовки древесины при выполнении работ по вырубке лесных насаждений и размещению грунта вблизи города Всеволожска.

Компания устанавливает защитный бруствер и ограждение на территории военной части 09703-Р в соответствии с договором с Федеральным государственным автономным учреждением "Управление имуществом и снабжением" Министерства обороны России. Однако, как утверждается, "Инжиниринг.ру" не выполняет очистку территории от порубочных остатков и размещает их в местах, не предусмотренных Проектом освоения лесов и технологической картой лесосечных работ, сообщили сегодня, 16 января 2024 года, в Санкт-Петербурге корреспонденту Вестника Северо-Западного федерального округа представители межрегиональной экологической общественной организации "Зелёный фронт", сообщает "Вестник СЗФО".

Департамент привлек компанию к административной ответственности по указанным фактам. Сведения о законности использования земель обороны и безопасности в пределах "Ржевского полигона" направлены в Военную прокуратуру Санкт-Петербургского гарнизона. Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассматривает вопрос о возмещении ущерба, причиненного ООО "Инжиниринг.ру" в результате проведения земельных работ.

Росреестр установил факт ввоза и размещения грунтов и строительных отходов на территории Всеволожского района Ленинградской области. Владелец участка подвергается административной ответственности согласно части 1 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. Информация о земельных работах на Дороге жизни с нарушением правил безопасности была опубликована впервые в Вестнике Северо-Западного федерального округа.