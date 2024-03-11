Правоохранительные органы Приморского края предотвратили нелегальный экспорт более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей, сообщают "Известия". Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов. Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины.
С 2021 года ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз. Утверждается, что сокращение от акти вности "черных" лесорубов и нелегального экспорта — стало одним из результатов исполнения поручений президента Владимира Путина о реформировании и декриминализации лесной отрасли России.
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