За 2023 год производство мебели в России увеличилось почти на 40%, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДП). Всего в прошлом году было выпущено 67,5 млн единиц мебельной продукции на сумму 445 млрд руб.

Самый большой прирост показали сегменты кухонной и офисной металлической мебели. Рост производства мебели сопровождался снижением объема импорта, сообщают "Ведомости".