За 2023 год производство мебели в России увеличилось почти на 40%, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДП). Всего в прошлом году было выпущено 67,5 млн единиц мебельной продукции на сумму 445 млрд руб.
Самый большой прирост показали сегменты кухонной и офисной металлической мебели. Рост производства мебели сопровождался снижением объема импорта, сообщают "Ведомости".
Постройка шести танкеров для проекта "Арктик СПГ-2" остановлено
Санкции и нехватка рабочих срывает сроки постройки танкеров на верфи в Южной Корее.
Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию
Мнение, что грузоперевозки из Финляндии в Россию прекратились, — ошибочно. Просто их долго досматривают горячие эстонские пограничники.
Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.
Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию
Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов.