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Выпуск мебели в России в 2023 году увеличился на 40%
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:50

Выпуск мебели в России в 2023 году увеличился на 40%

За 2023 год производство мебели в России увеличилось почти на 40%, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДП). Всего в прошлом году было выпущено 67,5 млн единиц мебельной продукции на сумму 445 млрд руб.

Самый большой прирост показали сегменты кухонной и офисной металлической мебели. Рост производства мебели сопровождался снижением объема импорта, сообщают "Ведомости".

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