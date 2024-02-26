Лантратова заявила о необходимости включения в перечень государственных медицинских услуг реабилитацию женщин после родов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с предложением к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Зампред заявила о необходимости включения в систему медицинских услуг послеродовую реабилитацию женщин.

Причиной для этого послужило снижение желания у женщин иметь более одного или двух детей. Этот фактор плохо влияет на демографическую ситуацию в стране.

Несмотря на то, что в России существует большое количество частных клинических центров, которые представляют широкий спектр услуг по преодолению послеродовых физических и психологических проблем, лечение там обходится гражданам очень дорого.

Ко всему прочему, не все граждане могут выложить 150 тысяч рублей на процедуры в частных медцентрах. Поэтому необходимо создать государственные бесплатные программы. В них могут быть включены консультации специалистов разных профилей, работа с психологами, а также лечебная гимнастика и массажи.

В 2022 году Росстат провёл исследование, которое показало, что количество матерей, желающих иметь только одного ребёнка, выросло на 6%, а женщин, желающих родить троих детей, уменьшилось на 3%. Эти показатели свидетельствуют о необходимости консультативных и профилактических программ по помощи женщинам после родов.