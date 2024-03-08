Индийские авиакомпании провели акцию в честь Международного женского дня

Журнал India Today написал в статье, что крупнейшие индийские авиакомпании отправили в полёт пассажирские лайнеры исключительно с женским экипажем.
Эта мера была предпринята в связи с 8 марта, Международным женским днём. Индийские воздушные перевозчики отправили более 400 женщин, являющихся представительницами лётных профессий: от командира воздушного корабля до стюардесс.
Airbus А-320, Boeing 787 Dreamliner, Boeing-777 и это неполный список самолётов, на борту которых был только женский экипаж. В этот день были выполнены рейсы в множество индийских и зарубежных городов.
Глава Air India Ашвани Лохани заявил, что необходимо уважать всех женщин, а также он горд тем, что именно представительницы лётной профессии из Индии оставили авиационный след над всем миром.
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