Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Индийские авиакомпании провели акцию в честь Международного женского дня
  1. Главная
  2. Мир
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 17:33

Индийские авиакомпании провели акцию в честь Международного женского дня

Журнал India Today написал в статье, что крупнейшие индийские авиакомпании отправили в полёт пассажирские лайнеры исключительно с женским экипажем.

Эта мера была предпринята в связи с 8 марта, Международным женским днём. Индийские воздушные перевозчики отправили более 400 женщин, являющихся представительницами лётных профессий: от командира воздушного корабля до стюардесс.

Airbus А-320, Boeing 787 Dreamliner, Boeing-777 и это неполный список самолётов, на борту которых был только женский экипаж. В этот день были выполнены рейсы в множество индийских и зарубежных городов.

Глава Air India Ашвани Лохани заявил, что необходимо уважать всех женщин, а также он горд тем, что именно представительницы лётной профессии из Индии оставили авиационный след над всем миром.

Мир

Stellantis планирует сделать значительные инвестиции в автомобильную промышленность Южной Америки

Stellantis планирует сделать значительные инвестиции в автомобильную промышленность Южной Америки

Объявлено о вложении рекордных 5,6 миллиарда евро в период с 2025 по 2030 год с целью поддержки выпуска более 40 новых продуктов и развития передовых технологий, направленных на снижение углеродных выбросов.

Читать полностью
В ВОЗ посоветовали женщинам отказаться от употребления алкоголя на 8 марта

В ВОЗ посоветовали женщинам отказаться от употребления алкоголя на 8 марта

В заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркнуто, что употребление алкоголя на 8 марта, Международный женский день, увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин.

Читать полностью

Общество

Завод

Завод "Москвич" резко снизил стоимость своих автомобилей

Седан "Москвич 6" 2023 года выпуска подешевел на 490 тыс. рублей во всех комплектациях, одновременно лишившись предыдущей "прямой скидки" в 200 тыс. рублей для двух версий с вариатором.

Читать полностью
Эксперты в области автомобильной индустрии подчеркивают важность замены моторного масла весной

Эксперты в области автомобильной индустрии подчеркивают важность замены моторного масла весной

В сравнении с другими временами года, зимой масло быстрее теряет свои свойства из-за перепадов температур, что приводит к его быстрому старению и увеличенному износу двигателя.

Читать полностью

Новости