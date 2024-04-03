Врач Шаповаленко сообщила, что высокий холестерин опасен для женщин также, как и для мужчин

В телепередаче "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-терапевт и психотерапевт, д. м.н. Татьяна Шаповаленко опровергла распространенный миф о том, что высокий уровень холестерина не так опасен для женщин, как для мужчин.
Она подчеркнула, что женщины также подвержены риску и должны внимательно следить за своим здоровьем, включая уровень холестерина, особенно в период климакса. Шаповаленко рекомендует сдавать анализы на холестерин примерно раз в два года до климакса и не реже одного раза в год после наступления климакса, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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