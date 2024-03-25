Исследователи обнаружили необычные модификации черепов у женщин-викингов

Недавнее исследование, опубликованное в Current Swedish Archaeology, обнаружило удивительные модификации черепа у трех женщин из Готланда эпохи викингов. Исследователи Матиас Топлак и Лукас Керк изучили археологические находки, обнаружив половину всех случаев опиливания мужских зубов в этом регионе. Трое женщин, похороненные в XI веке, имели удлиненные черепа, придававшие им уникальный внешний вид. Одна из них скончалась в возрасте 25-30 лет, а другая — 55-60 лет.

Исследование также отмечает сходство с другим типом модификации тела викингов — подпиливанием зубов у мужчин. Эти изменения считаются как добровольными, так и желательными, возможно, как способ демонстрации принадлежности к воинской группе.

Топлак и Керк рассматривают эти модификации как символические сигналы, передающие информацию о социальном статусе и принадлежности к группе. Они указывают на динамическую природу этих сигналов, подчеркивая их значение в общении и передаче культурной информации в скандинавском обществе эпохи викингов, сообщает Planet Today.