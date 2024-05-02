Ученые из США разработали новый подход к обучению нейросетей для управления роботами, который позволяет им быстрее осваивать новые навыки и эффективно решать сложные задачи с минимальным количеством ошибок.

Этот метод включает принципы теории динамических систем, что позволяет ИИ собирать обширные данные о своем окружении и эффективно адаптироваться к различным задачам. Применение данного алгоритма ускоряет обучение роботов и делает их использование более безопасным и универсальным для разных типов задач в робототехнике, сообщает ТАСС.

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