Ученые университета Англии Раскина: психопатия у женщин более распространена, чем ранее предполагалось

Ранее принято было считать, что соотношение мужчин и женщин среди психопатов составляет 6:1. Однако фактическое соотношение, установленное британскими учёными, составляет 1,2:1, что указывает на то, что женщины страдают от психопатии в пять раз чаще, чем ранее предполагалось.

Психопатия чаще всего проявляется у мужчин в виде открытой агрессии, в то время как у женщин она может маскироваться под манипуляции и интриги. Важно учитывать, что психологическое и эмоциональное воздействие, характерное для психопатии у женщин, может быть не менее разрушительным, чем физическое насилие, хотя это не всегда учитывается при анализе психологических особенностей женщин, сообщает Planet Today.