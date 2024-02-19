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Ученые из США сообщили, какие продукты необходимо включить в рацион женщинам
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:55

Ученые из США сообщили, какие продукты необходимо включить в рацион женщинам

Исследование, проведенное учеными из университета Тафтса в США в течение 32 лет, выявило важность включения растительного белка в рацион питания женщин старшего возраста. Участие в эксперименте приняли 48 тысяч женщин в возрасте от 38 до 59 лет, которые внесли данные о своем питании.

Результаты показали, что женщины, употребляющие больше растительного белка, фруктов, овощей и цельных злаков, имели на 46% меньше риска развития психических расстройств, онкологии, сахарного диабета, деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты подчеркивают, что растительный белок, содержащийся в орехах, бобовых, крупах и тофу, является ценным источником пищевых волокон, микроэлементов и полифенолов, что способствует укреплению здоровья и снижению риска возрастных проблем у женщин, сообщает Центральная Служба Новостей.

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