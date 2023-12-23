Исследование выявило, что изменение диеты может значительно снизить уровень жиров в крови у женщин

Ученые использовали данные крупного исследования здоровья австралийцев 2011–2012 годов, разработав модель для оценки влияния питания на уровень триглицеридов в крови. Увеличение потребления рыбы, орехов, фруктов и овощей, а также уменьшение доли обработанных продуктов в рационе привело к снижению уровня триглицеридов на 8,2%.
Особенно высокий эффект продемонстрировали рыба с высоким содержанием омега-3, снижая уровень на 9,9%. Сокращение потребления обработанных продуктов на 50% и увеличение потребления необработанных продуктов на 25-75% снизило уровень жиров в крови на 2,8%. Это имеет важное значение, поскольку повышенный уровень триглицеридов связан с риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, сообщает Газета.Ру.
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