Украинские власти примут жесткие меры в отношении уклонистов и начнут массово призывать женское население страны.

Украинский оппозиционер и председатель политического движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что украинская мобилизация - это преступление против всего народа Украины.

Он также отметил, что по его данным в Западной Украине роют землянки, где родные укрывают тех ребят, которые подлежат призыву.

Верховная рада Украины 7 февраля приняла законопроект, который позволяет призывать людей с 18 до 60 лет в военкомат в течении 60 дней после объявления мобилизации. Если же призывники этого не сделают, им ограничат пользование транспортом, выезд заграницу, арестуют банковские счета.

Есть информация из американских СМИ, что украинские власти всерьёз думают начать массово призывать женщин, так как мужские ряды армии очень сильно истощены и поредели.