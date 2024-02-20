В ходе очередного обстрела Донецка погибла женщина

В Донецке погибла женщина из-за обстрелов вражеской артиллерии.
На данный момент тело убитой женщины лежит на проезжей части под одеялом. Ещё четыре человека получили тяжёлые ранения.
ВСУ обстреляли центральный район Донецка. Огонь велся из натовского вооружения. Удар пришёлся на проспект Панфилова и Университетскую улицу, об этом сообщил Алексей Кулемзин, мэр Донецка.
Помимо всего прочего, пострадал Куйбышевский район Донецка. Непосредственный огонь велся в ночное время суток. Было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня.
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