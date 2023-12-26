На острове Биак в Индонезии обнаружен череп женщины из "колониального периода" с признаками казни, и, вероятно, она была ведьмой. Исследование, проведенное учеными из Университета Айрлангга, выявило множественные травмы на лобной, височной и затылочной костях, указывающие на казнь острым предметом. Женщине было от 26 до 42 лет на момент смерти, которая могла произойти в рамках невольничьих рейдов голландцев в Индонезии в период с XVI по середину XX века.

Возможно, ее подозревали в колдовстве, что сделало ее целью для охотников за ведьмами. Подробности о причинах смерти остаются неясными, но травмы соответствуют использованию папуасскими племенами паранга — оружия из колониального периода.