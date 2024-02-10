Ученые из США провели исследование волков возле Чернобыльской АЭС

Исследование, проведенное американскими учеными в Чернобыльской зоне отчуждения, обнаружило, что волки-мутанты в этом районе обладают устойчивостью к раку. Установлено, что геномы этих волков эволюционировали, позволяя им выживать в условиях высокой радиации, что может быть ключом к разработке новых методов борьбы с раком у людей.

Биолог-эволюционист Кара Лав и ее коллеги из Принстонского университета провели исследование, в ходе которого установили, что иммунная система чернобыльских волков адаптировалась к радиации, что отражается на их геноме.

Эти результаты могут помочь в понимании механизмов защиты от рака и в разработке новых методов лечения. Кроме того, есть предположение о схожей устойчивости к раку у потомков домашних собак, находящихся в этом районе, хотя дальнейшие исследования необходимы, сообщает Российская Газета.