Ученые из США провели исследование волков возле Чернобыльской АЭС

Исследование, проведенное американскими учеными в Чернобыльской зоне отчуждения, обнаружило, что волки-мутанты в этом районе обладают устойчивостью к раку. Установлено, что геномы этих волков эволюционировали, позволяя им выживать в условиях высокой радиации, что может быть ключом к разработке новых методов борьбы с раком у людей.
Биолог-эволюционист Кара Лав и ее коллеги из Принстонского университета провели исследование, в ходе которого установили, что иммунная система чернобыльских волков адаптировалась к радиации, что отражается на их геноме.
Эти результаты могут помочь в понимании механизмов защиты от рака и в разработке новых методов лечения. Кроме того, есть предположение о схожей устойчивости к раку у потомков домашних собак, находящихся в этом районе, хотя дальнейшие исследования необходимы, сообщает Российская Газета.
Международная группа ученых открыла новое месторождение окаменелостей мирового значения
Международная группа палеонтологов из Франции и Швейцарии обнаружила значительное месторождение окаменелостей периода нижнего ордовика на юге Франции в регионе Монтань-Нуар.
Российско-китайский нефтепровод столкнулся с угрозой
Нефтепровод "Китай — Россия" столкнулся с угрозой из-за внешних факторов, в частности, из-за таяния вечной мерзлоты на территории Китая. Это приводит к деформации трубопровода из-за перепада температур, что увеличивает риск утечек нефти.
Российские ученые описали новый тип астероидов, сформированных из легкой темной материи
Описанные объекты, названные "бозе-астероидами", обладают способностью вызывать землетрясения при прохождении сквозь Землю.
Ученые провели исследование льда в Антарктиде
Исследование проведенное учеными из Кембриджского университета и Британской антарктической службы обнаружило, что около 8 тысяч лет назад в Западной Антарктиде произошло быстрое истончение ледяного покрова.