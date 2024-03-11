Миллиардер и самый богатый человек мира Маск согласился, что США своими действиями добились только укрепления армии и экономики России. Илон Маск своими словами "к сожалению, это правда" подтвердил заявление миллиардера Дэвида Сакса, сделанное в соцсети Х (бывш. Twitter, запрещена в России).
Илон Маск согласен с тем, что Россия стала сильнее из-за санкционной политики. Миллиардер Дэвид Сакс утверждает, что обещания президента США Джо Байдена в адрес России сбылись с точностью до "наоборот".
В Америке нехотя признают, что Россия и ее армия стали сильнее, в то время как у Вашингтона запасы вооружений истощены. Российская экономика восстановилась быстрее прогнозов и показывает рост, несмотря на санкции. Новые санкции против России носят символический характер и не могут нанести ощутимый урон экономике.
Россия ответила Китаю, что нужно "учитывая военно-политические реалии"
Россия ответила на инициативу Китая по ядерному оружию, что нужно смотреть на ситуацию целостно.
Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
На фоне масштабных НАТОвских маневров в Европе, страны азиатско-тихокеанского региона проводят вместе с Россией военные учения.
На студии Мосфильм планируют снять два фильма об СВО
Глава Мосфильма Карен Шахназаров заявил, что сейчас в разработке на киностудии находится два проекта об СВО. Один из них снимает режиссёр Федор Попов. Шахназаров отметил, что снять добротное игровое кино крайне трудно, поэтому данный процесс занимает много времени.
Камчатские учёные ищут уникальное средство для борьбы с борщевиком
Камчатские учёные во главе с Михаилом Кожиным из Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, проводят исследования с целью борьбы с инвазивным растением — борщевиком Сосновского.