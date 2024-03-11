Миллиардер и самый богатый человек мира Маск согласился, что США своими действиями добились только укрепления армии и экономики России. Илон Маск своими словами "к сожалению, это правда" подтвердил заявление миллиардера Дэвида Сакса, сделанное в соцсети Х (бывш. Twitter, запрещена в России).

Илон Маск согласен с тем, что Россия стала сильнее из-за санкционной политики. Миллиардер Дэвид Сакс утверждает, что обещания президента США Джо Байдена в адрес России сбылись с точностью до "наоборот".

В Америке нехотя признают, что Россия и ее армия стали сильнее, в то время как у Вашингтона запасы вооружений истощены. Российская экономика восстановилась быстрее прогнозов и показывает рост, несмотря на санкции. Новые санкции против России носят символический характер и не могут нанести ощутимый урон экономике.