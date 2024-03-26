Ученые из США обнаружили в детских салфетках вещества, повышающие риск развития аутизма

Ученые из университета Кейс-Вестерн-Резерв в США обнаружили, что химические вещества OFRs и QACs, содержащиеся в детских салфетках, моющих средствах и лаке для ногтей, могут повреждать структуры мозга, увеличивая риск развития аутизма. Они провели исследование на мышах, которое показало, что под воздействием этих веществ олигодендроциты в мозге прекращали свое нормальное развитие и функционирование.

Уровни OFRs и QACs в моче детей с расстройствами аутистического спектра также были значительно выше по сравнению с обычными детьми в возрасте от 3 до 11 лет.

Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Neurology, подчеркивая важность изучения влияния химических веществ на развитие детского мозга и связанные с этим заболевания, сообщает Газета.Ру.