Эксперт "За рулем" дал несколько ключевых советов по уходу за автомобилем после зимы

Сначала рекомендуется тщательно помыть автомобиль и салон, чтобы удалить реагенты и выявить повреждения кузова. Особое внимание стоит уделить дренажным каналам и ревизии багажника, заменив зимние атрибуты на необходимые для весенне-летней эксплуатации.
Далее необходимо заменить стеклоочистители, учитывая их износ после зимы. Рекомендуется также пересмотреть рецептуру омывающей жидкости, разбавив ее водой для лучшей адаптации к плюсовым температурам.
Однако, относительно замены аккумуляторной батареи и масла, эксперт предлагает индивидуальный подход, оценивая их состояние и соответствие допускам производителя.
Наконец, рекомендуется отложить замену шин до конца марта, чтобы обеспечить безопасность на скользких дорогах и учесть климатические особенности региона. ГИБДД также может дать рекомендации о времени смены зимней резины на летнюю.
LOT Polish Airlines начала выполнять регулярные полеты между Варшавой и Ташкентом
Первый рейс состоялся 13 марта с использованием самолета Boeing 737 MAX 8 и занял около 6 часов.
Рыбак в Норвегии столкнулся в море с китом, который выглядел как воздушный шар
Норвежский рыбак Даг Рюдланд был шокирован, обнаружив огромного мертвого горбатого кита, напоминающего воздушный шар, в море к северу от острова Антойя. Размеры кита оценили в 15 метров и 40 тонн.
Ученые предупреждают о потенциальной опасности взаимодействия с ИИ-"призраками" ушедших близких
Разработки в области искусственного интеллекта позволяют создавать цифровые аватары людей на основе их данных, что может привести к возникновению галлюцинаций и психоза у скорбящих.
Врач Макаров выделил возможную причину головных болей и храпа
Искривление носовой перегородки может быть причиной головной боли, храпа и проблем с носовым дыханием.