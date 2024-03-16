Эксперт "За рулем" дал несколько ключевых советов по уходу за автомобилем после зимы

Сначала рекомендуется тщательно помыть автомобиль и салон, чтобы удалить реагенты и выявить повреждения кузова. Особое внимание стоит уделить дренажным каналам и ревизии багажника, заменив зимние атрибуты на необходимые для весенне-летней эксплуатации.

Далее необходимо заменить стеклоочистители, учитывая их износ после зимы. Рекомендуется также пересмотреть рецептуру омывающей жидкости, разбавив ее водой для лучшей адаптации к плюсовым температурам.

Однако, относительно замены аккумуляторной батареи и масла, эксперт предлагает индивидуальный подход, оценивая их состояние и соответствие допускам производителя.

Наконец, рекомендуется отложить замену шин до конца марта, чтобы обеспечить безопасность на скользких дорогах и учесть климатические особенности региона. ГИБДД также может дать рекомендации о времени смены зимней резины на летнюю.