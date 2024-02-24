Автоэксперт Дижечко выделил основные опасности для российских автомобилистов зимой

Одной из главных проблем является скопление снега на машине, что может привести к уплотнению снега и образованию наледи. Устранение снега может повредить лакокрасочное покрытие, а соль и реагенты усиливают этот негативный эффект, вызывая потускнение и коррозию. Потепление и замерзание воды в трещинах также могут нанести вред покрытию. Для предотвращения этих проблем необходимо регулярно чистить машину мягкой щеткой и мыть её.
Дижечко также призвал обратить внимание на состояние различных механизмов автомобиля, так как замерзшая вода может заблокировать дверные замки, ручки и лючок бензобака. Он советует водителям всегда иметь при себе смазку-спрей типа WD-40.
Кроме того, специалист предупредил о том, что скрытая под снегом машина может стать легкой добычей для угонщиков, поэтому не стоит оставлять автомобиль без присмотра на длительное время, сообщает Автоновости Дня.
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