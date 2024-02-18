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Российские путешественники зимой предпочли отдых на горнолыжных курортах в России, а также в Таиланде
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:24

Российские путешественники зимой предпочли отдых на горнолыжных курортах в России, а также в Таиланде

В России наиболее популярным местом оказался поселок Терскол на Эльбрусе, где туристы в среднем останавливаются на 3,5 дня. Эсто-Садок и Шерегеш также входят в топ-3 с продолжительностью пребывания около 3,3 и 3,1 дня соответственно. Другие популярные горнолыжные курорты включают Домбай и Архыз.

Однако, на международном уровне Таиланд лидирует, привлекая российских туристов на отдых в отелях Пхукета и Паттайи, где они проводят в среднем 7,3 и 6,8 дней соответственно. Кроме Таиланда, в топ-10 включены такие также популярные направления как Кута на Бали, Нячанг, Мехико, Боракай на Филиппинах, Токио, Сеул, Чангу на Бали и Шарм-эш-Шейх, сообщает NVL.

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