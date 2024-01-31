Репродуктолог Колода выделила два фактора, оказывающих негативное воздействие на фертильность зимой

Переохлаждение и посещения бани могут нарушить процессы зачатия у мужчин и женщин. Специалист подчеркнула, что кратковременное переохлаждение может спровоцировать активизацию хронических воспалительных процессов, таких как цистит, пиелонефрит и сальпингоофорит, влияя отрицательно на репродуктивное здоровье обоих полов.

Вторым негативным аспектом является посещение бани, где избыточное перегревание может негативно повлиять на сперматогенез у мужчин. Юлия Колода отметила, что полный цикл сперматогенеза занимает примерно 73-75 дней, и излишнее тепло в бане может замедлить процессы формирования и созревания сперматозоидов, что в конечном итоге может вредить фертильности, сообщает Газета.Ру.