Репродуктолог Колода выделила два фактора, оказывающих негативное воздействие на фертильность зимой

Переохлаждение и посещения бани могут нарушить процессы зачатия у мужчин и женщин. Специалист подчеркнула, что кратковременное переохлаждение может спровоцировать активизацию хронических воспалительных процессов, таких как цистит, пиелонефрит и сальпингоофорит, влияя отрицательно на репродуктивное здоровье обоих полов.
Вторым негативным аспектом является посещение бани, где избыточное перегревание может негативно повлиять на сперматогенез у мужчин. Юлия Колода отметила, что полный цикл сперматогенеза занимает примерно 73-75 дней, и излишнее тепло в бане может замедлить процессы формирования и созревания сперматозоидов, что в конечном итоге может вредить фертильности, сообщает Газета.Ру.
Илон Маск не станет богаче на 56 млрд долл.
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