Эксперт Рязанов напомнил о правилах езды на автомобиле в зимнее время

Эксперт в области безопасности на дорогах выделил основные правила безопасной езды зимой, напоминая автомобилистам о необходимости соблюдения принципов в зимнее время. Подчеркнута важность готовности к различным ситуациям и отсутствия рисковых маневров, таких как превышение скорости.

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов, подчеркнул, что даже небольшие признаки неисправности в машине должны быть срочно устранены в сервисном центре. Эксперт рекомендует каждому владельцу автомобиля иметь буксировочный трос и прикуриватели, особенно в зимнее время, когда погода может быть непредсказуемой.

Также отмечается важность избегания опасных маневров и соблюдения разумной скорости в зимних условиях. Хорошая видимость, поддерживаемая чистотой оптики, выделена как ключевой фактор для безопасности на дорогах в зимнее время. Эксперт предупреждает о рисках для водителей, не меняющих летнюю резину на зимнюю, особенно в условиях холода и гололедицы, что может привести к невозможности управления автомобилем, сообщает SM.News.