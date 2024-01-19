Врач-психиатр Владыкина утверждает, что зимнюю депрессию можно связать с нарушениями циркадных ритмов

Врач-психиатр Кристина Владыкина подчеркивает важность различения этого состояния от постпраздничной хандры, вызванной стрессом и нереалистическими ожиданиями. Симптомы зимней депрессии включают умственный и физический упадок, уныние, раздражительность и стремление заесть стресс.

Врачи отмечают увеличение числа госпитализаций и обращений по поводу нервных и психических заболеваний в зимний период. Лечение включает назначение антидепрессантов, светотерапию (использование яркого белого света), и психотерапию. Возможные причины зимней депрессии включают дефицит солнечного света, нарушение биологических ритмов, нехватку витамина D и генетические мутации, но ни одна из них не подтверждена.

Исследования также подчеркивают сложность диагностики, поскольку симптомы описываются пациентами, а исследования проводятся без плацебо-контроля. В настоящее время проводятся поиски биомаркеров и адресных препаратов для борьбы с этим состоянием. Некоторые научные исследования свидетельствуют о возможной связи зимней депрессии с нарушениями циркадных ритмов, вызванными недостаточным солнечным светом, что активизирует выработку мелатонина, отвечающего за сон, и может влиять на общее состояние организма, сообщает МедЗдрав.Инфо.