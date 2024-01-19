Врач-психиатр Владыкина утверждает, что зимнюю депрессию можно связать с нарушениями циркадных ритмов

Врач-психиатр Кристина Владыкина подчеркивает важность различения этого состояния от постпраздничной хандры, вызванной стрессом и нереалистическими ожиданиями. Симптомы зимней депрессии включают умственный и физический упадок, уныние, раздражительность и стремление заесть стресс.
Врачи отмечают увеличение числа госпитализаций и обращений по поводу нервных и психических заболеваний в зимний период. Лечение включает назначение антидепрессантов, светотерапию (использование яркого белого света), и психотерапию. Возможные причины зимней депрессии включают дефицит солнечного света, нарушение биологических ритмов, нехватку витамина D и генетические мутации, но ни одна из них не подтверждена.
Исследования также подчеркивают сложность диагностики, поскольку симптомы описываются пациентами, а исследования проводятся без плацебо-контроля. В настоящее время проводятся поиски биомаркеров и адресных препаратов для борьбы с этим состоянием. Некоторые научные исследования свидетельствуют о возможной связи зимней депрессии с нарушениями циркадных ритмов, вызванными недостаточным солнечным светом, что активизирует выработку мелатонина, отвечающего за сон, и может влиять на общее состояние организма, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Германию назвали "утомленным человеком", которому требуется чашка кофе
Министр финансов Германии Кристиан Линднер охарактеризовал свою страну как "утомленного человека" в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Пакистан созвал заседание из-за напряженности с Ираном
Руководство Пакистана и члены правительства намерены провести заседание комитета национальной безопасности в связи с усилением напряженности с Ираном.
Концертный директор Васильев: Аллегрова просила 10 млн рублей за частные вечеринки
Выступает артистка и сейчас, но крайне редко. За ее выступление придется хорошо раскошелиться. Как рассказал Prozvezd ее концертный директор Валерий Васильев, выступление Аллегровой на частных вечеринках обойдется порядка 10 млн рублей.
Врач Ли рекомендует употребление кофе для смягчения симптомов мигрени, вызванной холодом
Врач-фармацевт Дебора Ли высказала свою рекомендацию в интервью с Daily Mirror, отмечая, что зимой пациенты с мигренью чаще сталкиваются с болями из-за постоянных перепадов температуры.