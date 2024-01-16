Зимний отдых в Турции привлекателен по ряду причин, согласно рекомендациям экспертов

Главными направлениями зимнего туризма считаются Стамбул и Анталья. Несмотря на прохладные воды океана, зимние поездки предоставляют уникальную возможность исследовать города, наслаждаться достопримечательностями без толп туристов, шопингом, горнолыжными спусками и термальными курортами.
Стамбул и его окрестности, а также курорты Антальи, являются популярными местами для зимнего отдыха. Несмотря на температуру моря около 19 градусов, некоторые отели на берегу остаются открытыми зимой, предоставляя подогреваемые бассейны и спа-центры. Туристы приезжают сюда для наслаждения морским воздухом, солнцем и экскурсиями, выбирая систему "все включено".
Согласно информации от компании "Слетать.ru", популярными маршрутами в январе являются Белек, Сиде и Стамбул. Большинство туристов выбирают проживание в пятизвездочных отелях с турами на четыре ночи, и четверть из них предпочитает систему "ультра все включено". В Стамбуле туристы фокусируются на историческом районе Султанахмет, посещают памятники, такие как Святая София и Голубая мечеть, а также могут посетить торговый центр Istinye Park, где иногда встречают актеров из популярных турецких сериалов.
Сезон горнолыжного отдыха, продолжающийся с декабря по март, предоставляет возможность посещения таких мест, как Улудаг, Бурса и Саклыкент, а также Эрджиес с его 55-километровыми горнолыжными трассами.
Зимние курорты, такие как Памуккале и Ялова, также пользуются популярностью, предоставляя туристам возможность отдыха в геотермальных источниках и наслаждения уникальной природой, сообщает Центральная Служба Новостей.
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