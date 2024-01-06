Врач Водолазкая рекомендует укреплять иммунитет зимой с помощью чеснока и имбиря. В холодное время года иммунитет играет важную роль в поддержании здоровья, особенно из-за негативного воздействия холода и вирусов. Врач подчеркивает важность достаточного ультрафиолета для синтеза витамина D3, который влияет на обмен веществ, вес, кожу, волосы и ногти.
Она выделяет овощи, особенно шпинат, как источник витамина C и пищевых волокон, поддерживающих желудочно-кишечный тракт. Чеснок, обладающий противовирусными свойствами, и имбирь, с противовоспалительными характеристиками, рекомендуются как важные продукты для поддержания здоровья и иммунитета.
Врач подчеркивает необходимость включения этих продуктов в разнообразный и сбалансированный рацион для получения всех необходимых питательных веществ зимой, сообщает Газета.Ру.
В Патагонии палеонтологи нашли новый вид травоядного динозавра
В Патагонии палеонтологи аргентинского совета по научным исследованиям Conicet обнаружили новый вид травоядного динозавра, получившего название Sidersaura marae. Этот четвероногий динозавр с длинной шеей и клювом жил примерно 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки.
АТОР предоставило список самых странных правил и запретов для туристов, действующих в различных странах Европы
Одним из необычных ограничений стал запрет на использование полотенец на итальянском острове Сардиния, введенный из-за того, что туристы уносили с собой песок. На пляже Ла Пелоза разрешено брать только коврики для загара, а на розовом пляже Спьяджа Роза предусмотрены крупные штрафы до 3500 евро за кражу песка.
Ученый Тихонов подчеркнул, что существует несколько вызовов для мировой продовольственной безопасности
Климатические изменения, вооруженные конфликты и социальные потрясения, такие как в Судане, представляют угрозу сельскому хозяйству. Анатолий Тихонов также указал на биологические исследования, проводимые странами, включая США, что может создать риски и вызвать неопределенность.
Ученые провели исследование, чтобы выяснить связан ли радон с какими-либо заболеваниями, кроме рака легких
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