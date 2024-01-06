Врач Водолазкая рекомендует укреплять иммунитет зимой с помощью чеснока и имбиря. В холодное время года иммунитет играет важную роль в поддержании здоровья, особенно из-за негативного воздействия холода и вирусов. Врач подчеркивает важность достаточного ультрафиолета для синтеза витамина D3, который влияет на обмен веществ, вес, кожу, волосы и ногти.

Она выделяет овощи, особенно шпинат, как источник витамина C и пищевых волокон, поддерживающих желудочно-кишечный тракт. Чеснок, обладающий противовирусными свойствами, и имбирь, с противовоспалительными характеристиками, рекомендуются как важные продукты для поддержания здоровья и иммунитета.

Врач подчеркивает необходимость включения этих продуктов в разнообразный и сбалансированный рацион для получения всех необходимых питательных веществ зимой, сообщает Газета.Ру.