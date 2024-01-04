В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы — минус 42,1 градуса, зафиксированный в Энонтекиё, Лапландия. Заморозки вызвали серьезные проблемы в транспортной системе страны, с третьего дня подряд задерживаются поезда и отменены более 150 автобусных маршрутов.

Холод также затруднил автобусное и трамвайное движение в Хельсинки.

Подобные погодные условия наблюдались также в соседней Швеции, где ранее установлен январский температурный рекорд в минус 43,6 градуса, сообщает РИА Новости.