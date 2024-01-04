В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы — минус 42,1 градуса, зафиксированный в Энонтекиё, Лапландия. Заморозки вызвали серьезные проблемы в транспортной системе страны, с третьего дня подряд задерживаются поезда и отменены более 150 автобусных маршрутов.
Холод также затруднил автобусное и трамвайное движение в Хельсинки.
Подобные погодные условия наблюдались также в соседней Швеции, где ранее установлен январский температурный рекорд в минус 43,6 градуса, сообщает РИА Новости.
Белорусские ученые разработали и успешно использовали 3D-печать в пищевой промышленности
Институт мясо-молочной промышленности Беларуси успешно применил технологию 3D-печати в области пищевой промышленности, представив инновационные смеси, предназначенные для использования в 3D-принтерах. Эти смеси, созданные из натуральных ингредиентов, включая белки, жиры, витамины и минералы, позволяют напечатать блюда из мяса.
Учеными найдена древнейшая на Земле окаменелость фотосинтезирующего организма
Обнаружена древнейшая на Земле окаменелость фотосинтезирующего организма, указывающая на появление фотосинтеза минимум 1,7-1,8 млрд лет назад. Палеонтологи изучили отложения древних морских пород в Австралии и обнаружили в них структуры, похожие на тилакоиды цианобактерий.
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздников
Гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздников в своем Telegram-канале. Врач отметил, что пересиживание в новогоднюю ночь может вызвать тяжесть в животе, газы, диарею и головную боль.
Сибирские ученые из РАН провели исследование влияния холода на организм человека
Кожа оказывает значительное воздействие на организм, чувствуя холод и активизируя защитные механизмы. Защита органов дыхания от холода приобретает особую важность.