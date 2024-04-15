Гражданин Вьетнама был задержан таможенниками в аэропорту Домодедово при попытке ввезти в Россию элитные алкогольные напитки на сумму в почти 3 миллиона рублей. Турист прибыл из Дубая с пятью бутылками редких вин, включая итальянское Bolgheri Sassicala 2020 и французское Domaine de la Romanee-Conti 2019.

Несмотря на предназначение товара для личного потребления, турист не декларировал свой груз и превысил допустимый лимит ввоза алкоголя. Незнание законов не освободило его от ответственности, и ему грозит уголовное преследование по статье о контрабанде, а также штраф до 1 миллиона рублей.

Комментаторы подчеркнули, что гражданин мог избежать проблем, снизив количество ввозимого алкоголя, и высказали предположение, что конфискованный элитный напиток может пройти тот же путь, что и другие конфискованные товары, сообщает Tourdom.Ru.