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В Домодедово задержан турист из Вьетнама с вином на 3 миллиона рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:54

В Домодедово задержан турист из Вьетнама с вином на 3 миллиона рублей

Гражданин Вьетнама был задержан таможенниками в аэропорту Домодедово при попытке ввезти в Россию элитные алкогольные напитки на сумму в почти 3 миллиона рублей. Турист прибыл из Дубая с пятью бутылками редких вин, включая итальянское Bolgheri Sassicala 2020 и французское Domaine de la Romanee-Conti 2019.

Несмотря на предназначение товара для личного потребления, турист не декларировал свой груз и превысил допустимый лимит ввоза алкоголя. Незнание законов не освободило его от ответственности, и ему грозит уголовное преследование по статье о контрабанде, а также штраф до 1 миллиона рублей.

Комментаторы подчеркнули, что гражданин мог избежать проблем, снизив количество ввозимого алкоголя, и высказали предположение, что конфискованный элитный напиток может пройти тот же путь, что и другие конфискованные товары, сообщает Tourdom.Ru.

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