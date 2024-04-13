Недавние исследования ученых оспорили долговременное убеждение в том, что римское вино было хуже современного, предполагая, что оно могло конкурировать с современными изысканными винами.
Традиционное грузинское производство вина, признанное ЮНЕСКО, имеет сходства с римскими техниками, указывая на сопоставимые вкусы и ароматы. В отличие от современных методов, ферментация римского вина в пористых глиняных кувшинах позволяла контролировать доступ воздуха, что приводило к появлению вин с травянистыми, ореховыми и сухофруктовыми оттенками.
Форма кувшинов, напоминающая яйцо, способствовала равномерной ферментации, а захоронение обеспечивало стабильную температуру. Пропитанные в глиняных кувшинах, белые вина приобретали янтарные оттенки, напоминая современные "оранжевые вина". Поверхностные дрожжи, такие как "флор", защищали вино, придавая ему пряные и ароматные характеристики, схожие с римскими добавками.
Понимая древние техники, современные виноделы вновь открывают для себя глиняные кувшины, подчеркивая цикличность винодельческой истории.
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