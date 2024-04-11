Хирург Александр Умнов сообщил об опасности смешивания вина с йогуртом и другими сладкими закусками из-за потенциального вреда для здоровья. Он указал, что подслащенные йогурты содержат значительное количество сахара, что, в сочетании с алкоголем, может привести к перегрузке поджелудочной железы и повышенному риску воспаления и эндокринных нарушений.

Умнов подчеркивает, что это также увеличивает риск развития сахарного диабета, атеросклероза и повреждений печени. Его совет — избегать комбинации алкоголя с сахаросодержащими закусками, чтобы предотвратить повреждение органов и снизить риск серьезных заболеваний, сообщает МедикФорум.