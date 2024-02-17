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Исследование ученых из Мексики выявило значительные преимущества отходов виноделия
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:54

Исследование ученых из Мексики выявило значительные преимущества отходов виноделия

Отходы содержат полифенолы, включая фенольные кислоты, флавоноиды и нефлавоноиды, которые обладают антиоксидантными, противоопухолевыми и противомикробными свойствами.

Полифенолы также способствуют омолаживанию кожи, защищая клетки от окислительного стресса. Исследователи рассматривают возможность использования отходов в производстве пищевых продуктов, таких как йогурты, для повышения сохранности пробиотиков, а также в косметических средствах, включая солнцезащитные кремы для защиты кожи от ультрафиолетового излучения, сообщает Газета.Ру.

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