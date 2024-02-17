Исследование ученых из Мексики выявило значительные преимущества отходов виноделия

Отходы содержат полифенолы, включая фенольные кислоты, флавоноиды и нефлавоноиды, которые обладают антиоксидантными, противоопухолевыми и противомикробными свойствами.
Полифенолы также способствуют омолаживанию кожи, защищая клетки от окислительного стресса. Исследователи рассматривают возможность использования отходов в производстве пищевых продуктов, таких как йогурты, для повышения сохранности пробиотиков, а также в косметических средствах, включая солнцезащитные кремы для защиты кожи от ультрафиолетового излучения, сообщает Газета.Ру.
Ученые из США: дикие кошки могут запоминать и различать голоса знакомых и незнакомых людей
Профессор Дженнифер Вонк из Оклендского университета отмечает, что эти наблюдения подтверждают наличие "социальных" характеристик не только у коллективных, но и у одиночных видов животных. Для исследования ученые использовали записи голосов знакомых и незнакомых людей, которые затем проигрывали диким кошкам в различных ситуациях.
Ученые Гарварда разработали инновационный суперантибиотик, способный противостоять бактериям
Группа под руководством профессора химии и химической биологии Эндрю Майерса сообщила о своем открытии в журнале Science. Их синтетическое соединение CRM обладает потенциалом эффективно бороться с устойчивыми к лекарствам инфекциями, включая Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.
Московские специалисты разработали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, объявила об этом новшестве 16 февраля. Этот набор данных включает результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные признаки для определения внутричерепного кровоизлияния.
Исследователи сообщают, что физическая активность снижала интенсивность болевого синдрома
Физическая активность снижает интенсивность болевого синдрома как у пациентов с онкологическими заболеваниями, так и у лиц без них.