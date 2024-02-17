Исследование ученых из Мексики выявило значительные преимущества отходов виноделия

Профессор Дженнифер Вонк из Оклендского университета отмечает, что эти наблюдения подтверждают наличие "социальных" характеристик не только у коллективных, но и у одиночных видов животных. Для исследования ученые использовали записи голосов знакомых и незнакомых людей, которые затем проигрывали диким кошкам в различных ситуациях.