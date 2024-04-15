Власти Москвы предупредили жителей о сильном ветре с порывами до 18 м/с, ожидаемом в понедельник после 11:00. Горожанам рекомендуется быть внимательными на улицах, избегать пребывания под деревьями и парковку автомобилей вблизи них.

Погода будет облачной с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Дневная температура составит от плюс 9 до плюс 11 градусов, ночью ожидается понижение до плюс 3 градусов. За последние сутки в Москве выпало 8 мм осадков на ВДНХ и 13 мм в Бутово, что составляет 20% и 35% соответственно от месячной нормы осадков в апреле, сообщает ТАСС.