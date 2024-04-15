Власти Москвы предупредили жителей о сильном ветре с порывами до 18 м/с, ожидаемом в понедельник после 11:00. Горожанам рекомендуется быть внимательными на улицах, избегать пребывания под деревьями и парковку автомобилей вблизи них.
Погода будет облачной с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Дневная температура составит от плюс 9 до плюс 11 градусов, ночью ожидается понижение до плюс 3 градусов. За последние сутки в Москве выпало 8 мм осадков на ВДНХ и 13 мм в Бутово, что составляет 20% и 35% соответственно от месячной нормы осадков в апреле, сообщает ТАСС.
Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил руководства западных стран в бездействии и лицемерии в связи с ударами Ирана по Израилю.
Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права,
Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права, заявил иранский МИД.
Эксперт "За Рулем" провел анализ и назвал 4 лучшие машины для семьи за 800 000 рублей
Поиск качественного автомобиля на вторичном рынке за сумму менее 1 миллиона рублей может быть вызовом, особенно если вам нужен просторный семейный автомобиль. Эксперты из журнала "За Рулем" провели анализ и выделили 4 наиболее достойных варианта в ценовом диапазоне до 800 000 рублей.
Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть признаком атеросклероза сосудов
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