МЧС: в среду в Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Согласно данным синоптиков Росгидромета, ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду, которое сохранится до 21 часа 03 апреля.

Водителям рекомендовали ездить медленнее, увеличить дистанцию и избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, сообщает РИА Новости.