Hyundai разработал инновационное колесо с автоматической цепью противоскольжения, решая проблему обычных цепей. Новая технология включает в себя радиальные канавки, заполненные сплавом с памятью формы, который активируется электричеством, выступая за пределы шины и формируя букву "J".

Отключение электричества прячет сплав, предотвращая контакт с дорогой. Hyundai подал заявку на патент в Южной Корее и США, с планами массового производства колес в будущем, сообщает Зарулем.