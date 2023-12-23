Hyundai разработал инновационное колесо с автоматической цепью противоскольжения, решая проблему обычных цепей. Новая технология включает в себя радиальные канавки, заполненные сплавом с памятью формы, который активируется электричеством, выступая за пределы шины и формируя букву "J".
Отключение электричества прячет сплав, предотвращая контакт с дорогой. Hyundai подал заявку на патент в Южной Корее и США, с планами массового производства колес в будущем, сообщает Зарулем.
Австралийские археологи обнаружили под водой у берегов Австралии остатки огромного города
Австралийские археологи из Griffith University обнаружили под водой у берегов Австралии остатки огромного города, где жили сотни тысяч людей. Исследование показало, что в течение большей части периода заселения человеком Сахула, объединенного массива суши Австралии и Новой Гвинеи, северо-западный австралийский континент периодически затапливался.
В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции
По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны.
Максим Рязанов предоставил ценные рекомендации для успешной сделки при покупке подержанных автомобилей
Максим Рязанов, технический директор автомобильного маркетплейса FRESH, предоставил ценные рекомендации для успешной сделки при покупке подержанных автомобилей. Он настоятельно посоветовал вести переговоры по стоимости и состоянию машины по телефону, чтобы избежать конфликтов с продавцом.
В ЦОДД в Москве введены в эксплуатацию восемь новых грузовиков КАМАЗ
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве введены в эксплуатацию восемь новых грузовиков КАМАЗ с надстройкой типа кунг и колесной формулой 4x4 для использования Дорожным патрулем. Эти машины предназначены для обеспечения бесперебойного движения транспорта и обеспечения безопасности на дорогах столицы.