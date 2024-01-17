Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) практически прекратил свою работу. Россияне стали жаловаться на сбои накануне, 16 января, однако 17 января ситуация только ухудшилась. Как сообщается на сайте мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф», уже поступило более 1,3 тысяч жалоб.
- На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 17 января 2024 года, наблюдаются проблемы и сбой в работе у WhatsApp, - говорится в официальном сообщении.
Половина всех жалоб принадлежит жителям Башкортостана. Это 53% от общего количества. Пострадали также Татарстан и Москва - они заняли второе и третье место. Остальные регионы пострадали по касательной: среди них Удмуртия, Нижегородская, Оренбургская и Самарская области.
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