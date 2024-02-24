Новое исследование биологов раскрывает удивительные аспекты жизни горбатых китов

Горбатые киты проявляют уникальные социальные навыки и используют звуки, аналогичные песням, для общения. Усатые киты взаимодействуют голосом, а самцы исполняют "песни" для привлечения внимания самок.
Уникальная структура гортани усатых китов позволяет им издавать звуки под водой, хотя механизмы создания звука отличаются от человеческих. Важно отметить, что вокализация китов находится в том же диапазоне частот и глубин океана, что и шумы судов, что может мешать их способности к общению, сообщает Planet Today.
Компания Xiaomi запустила предзаказ на игровой ноутбук Redmi G Pro 2024
Подробности о ноутбуке будут раскрыты на предстоящей презентации 4 марта.
Стала известна дата выхода сериала "Гарри Поттер"
Сериал "Гарри Поттер" запланирован к выходу на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Эта информация была опубликована IGN со ссылкой на заявление генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава на встрече с инвесторами.
В период с 23 по 25 февраля российские граждане проявляют повышенный интерес к отдыху в Грузии
Интерес россиян к отдыху в Грузии отражается в десятикратном росте бронирования авиабилетов по сравнению с предыдущим годом. Аналитики отмечают также увеличение спроса на поездки в азиатские страны, такие как Южная Корея, Таиланд и Индия.
Астрономы объявили, что полнолуние 24 февраля будет микролунием
Данное явление означает, что луна будет казаться на 14% меньше обычного размера.