Новое исследование биологов раскрывает удивительные аспекты жизни горбатых китов

Горбатые киты проявляют уникальные социальные навыки и используют звуки, аналогичные песням, для общения. Усатые киты взаимодействуют голосом, а самцы исполняют "песни" для привлечения внимания самок.

Уникальная структура гортани усатых китов позволяет им издавать звуки под водой, хотя механизмы создания звука отличаются от человеческих. Важно отметить, что вокализация китов находится в том же диапазоне частот и глубин океана, что и шумы судов, что может мешать их способности к общению, сообщает Planet Today.