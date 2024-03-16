Рыбак в Норвегии столкнулся в море с китом, который выглядел как воздушный шар

Норвежский рыбак Даг Рюдланд был шокирован, обнаружив огромного мертвого горбатого кита, напоминающего воздушный шар, в море к северу от острова Антойя. Размеры кита оценили в 15 метров и 40 тонн.
Это был уникальный опыт для Рюдланда, который уже 27 лет занимается рыбалкой и видел несколько мертвых китов, но никогда ранее не сталкивался с таким гигантским размером.
Раздувающиеся тела китов могут взорваться из-за накопленного газа, поэтому рыбак был осторожен и снял видео с безопасного расстояния около ста метров, прежде чем вернуться на берег, надеясь, что кита не выбросит на побережье, сообщает Российская Газета.
LOT Polish Airlines начала выполнять регулярные полеты между Варшавой и Ташкентом
Первый рейс состоялся 13 марта с использованием самолета Boeing 737 MAX 8 и занял около 6 часов.
Недавно выявленный мутант вируса в Великобритании привёл к заражению четверти населения
Новый штамм вируса, который считается смертоносным, необычен тем, что передаётся без проявления симптомов.
Ученые разработали новую методику борьбы с бактериями без применения антибиотиков
Ученые из Университета Пенсильвании и Стэнфордского университета разработали инновационный подход к уничтожению патогенных бактерий, опубликованный на портале TechnologyNetWorks.
Врачи изложили факторы, вызывающие ночные походы в туалет для мочеиспускания
Несмотря на то, что ночные походы в туалет часто связаны с доброкачественной гиперплазией предстательной железы у мужчин старше 70 лет, проблема также становится актуальной для молодых людей из-за современного ритма жизни.