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Рыбак в Норвегии столкнулся в море с китом, который выглядел как воздушный шар
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:06

Рыбак в Норвегии столкнулся в море с китом, который выглядел как воздушный шар

Норвежский рыбак Даг Рюдланд был шокирован, обнаружив огромного мертвого горбатого кита, напоминающего воздушный шар, в море к северу от острова Антойя. Размеры кита оценили в 15 метров и 40 тонн.

Это был уникальный опыт для Рюдланда, который уже 27 лет занимается рыбалкой и видел несколько мертвых китов, но никогда ранее не сталкивался с таким гигантским размером.

Раздувающиеся тела китов могут взорваться из-за накопленного газа, поэтому рыбак был осторожен и снял видео с безопасного расстояния около ста метров, прежде чем вернуться на берег, надеясь, что кита не выбросит на побережье, сообщает Российская Газета.

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