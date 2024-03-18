Фитнес-тренер Риццо предлагает стратегии для сброса лишних килограммов без радикальных изменений в образе жизни

Советы фитнес-тренера Дженны Риццо основаны на трёх ключевых принципах.

Геймификация активности:

Дженна советует превратить физические упражнения в игру, приглашая друзей и используя различные виды физической активности, такие как отказ от лифта и ходьба. Это помогает работать всем группам мышц и мотивирует через систему наград.

Правило одной ложки:

Постепенное увеличение употребления фруктов и овощей в рационе без добавления резких изменений. Этот подход постепенно приводит к более здоровым пищевым привычкам.

Качественный сон:

Для поддержания хорошего аппетита и сжигания калорий важен полноценный сон. Недостаток сна может спровоцировать увеличение аппетита из-за изменений в выработке гормонов.

Эти простые, но эффективные шаги помогают достичь цели по снижению веса без резких и стрессовых изменений в образе жизни, сообщает SM.News.